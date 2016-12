Iran, italiana uccisa in una sparatoria

foto Ap/Lapresse 09:00 - Una siciliana è rimasta uccisa in una sparatoria avvenuta in Iran, probabilmente fra clan rivali, e in cui è stato ferito il marito, un uomo di origini iraniane. La donna, una 49enne della provincia di Messina, secondo le prime informazioni, sarebbe morta nella notte tra martedì e mercoledì nella regione occidentale del Lorestan, nei pressi del capoluogo, Khorramabad. - Una siciliana è rimasta uccisa in una sparatoria avvenuta in Iran, probabilmente fra clan rivali, e in cui è stato ferito il marito, un uomo di origini iraniane. La donna, una 49enne della provincia di Messina, secondo le prime informazioni, sarebbe morta nella notte tra martedì e mercoledì nella regione occidentale del Lorestan, nei pressi del capoluogo, Khorramabad.

Il marito, di 52 anni inizialmente non aveva parlato alla polizia dell'uccisione della moglie ma non si esclude che la dimenticanza fosse dovuta al forte stato confusionale.



Il corpo della donna verrà portato a Teheran per le procedure di rito.