Ecco chi sono i sequestratori di Lamolinara

foto Ansa 21:15 - Apparterrebbero al gruppo islamista Boko Haram, secondo quanto ha annunciato il presidente nigeriano Goodluck Jonathan, i sequestratori e killer di Franco Lamolinara e Chris McManus. Rovesciare il governo della Nigeria e creare uno stato islamico sono gli obiettivi per cui si battono da ormai quasi dieci anni i militanti del gruppo, che ha la sua roccaforte a Maiduguri, nel nordest del Paese. Boko Haram e' stato fondato nel 2002 dal carismatico leader religioso Mohammed Yusuf, catturato nel 2009, consegnato alla polizia e poi trovato morto.

In lingua Hawsa, "Boko Haram" significa "la cultura occidentale è proibita" e il movimento promuove la diffusione di una versione dell'Islam che considera "haram" (vietato) per i musulmani prendere parte ad attivita' politiche o culturali che siano in qualche modo legate all'Occidente.



Così, secondo il gruppo, è "haram" votare alle elezioni, ma anche frequentare istituti che non siano scuole islamiche. Il nome ufficiale del movimento è "Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad", ovvero "Persone impegnate nella diffusione degli insegnamenti del profeta e del jihad", mentre Boko Haram e' il nome che e' stato coniato dagli abitanti di Maiduguri.



Tra gli ultimi attacchi sferrati dal gruppo vi sono quelli del dicembre 2010 nella città di Jos, costati la vita a 80 persone, quelli dello scorso Natale contro chiese di tre città del Paese, che hanno fatto 27 morti, e quello contro la chiesa di Santa Teresa ad Abuja, in cui sono morte oltre 40 persone. C'è la firma dei militanti di Boko Haram dietro gli attacchi del 20 gennaio a Kano, nella Nigeria settentrionale, nel quale sono morte oltre 140 persone.