Argentina: esercito per tutela sicurezza, migliaia dicono no

In migliaia hanno risposto a Buenos Aires all'appello di organizzazioni di base, associazioni per i diritti umani, partiti politici e sindacati, a manifestare contro la decisione del governo del presidente Mauricio Macri di utilizzare le forze armate per compiti di sicurezza interna e di repressione del terrorismo e del narcotraffico. I manifestanti si sono diretti verso l'edificio del ministero della Difesa, dove sono rimasti per alcune ore.