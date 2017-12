Arabia Saudita,da giugno donne potranno guidare anche moto e camion

A partire dal prossimo giugno le donne saudite potranno guidare anche moto e camion, come hanno precisato le autorità di Riad tre mesi dopo la pubblicazione della legge che revocava il divieto alle donne della guida delle automobili. Non vi saranno targhe diverse per guidatori e guidatrici; tuttavia, in caso di incidente o infrazione grave le donne saranno condotte presso un commissariato speciale loro riservato.