Aquarius, Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà

"Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell'Ue su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, da Accumoli, spiegando che la decisione di Madrid va "nella direzione che chiedevamo". "Non mi interessano le polemiche - ha poi spiegato -, occorre porre con forza la modifica del regolamento di Dublino in modo che si possano trovare soluzioni più giuste".