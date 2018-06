Allarme bomba a Londra: evacuata stazione Charing Cross, un arresto Ansa 1 di 3 Ansa 2 di 3 Ansa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'episodio, raccontato da numerosi testimoni in tempo reale sui social media e confermato da Scotland Yard, è sfociato nell'evacuazione della stazione, che è rimasta chiusa per oltre un'ora mentre sul posto affluivano diversi agenti. L'uomo è stato comunque bloccato subito e al momento non vi sono conferme che fosse davvero in possesso di un ordigno.



Vi sono stati disagi sulla linea della metropolitana coinvolta, ma adesso tutto è tornato alla normalità e Charing Cross è stata riaperta ai passeggeri.