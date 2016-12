Afghanistan, la denuncia dell'Onu: record di vittime civili, mai così tanti bimbi uccisi

Nel primo semestre del 2016 1.601 civili sono morti e 3.565 sono rimasti feriti in Afghanistan. Lo denuncia l'Onu secondo cui si tratta di numeri mai registrati in precedenza. Sono stati in particolare i bambini, sempre secondo le Nazioni Unite, a pagare il prezzo più alto. Fra il gennaio del 2009 e il 30 giugno del 2016 le vittime sono state in tutto 23mila. Il 60% è da imputare ai talebani e ad Al Qaeda, il 23% alle forze governative.