Afghanistan, gli Usa: "Ucciso in un attacco il capo locale dell'Isis"

Il Pentagono ritiene che Abdul Hasib , considerato il capo dell' Isis in Afghanistan , possa essere stato ucciso durante una operazione nel quale sono morti anche due militari americani, probabilmente vittime di "fuoco amico". Insieme ad Hasib sarebbero stati uccisi "diversi alti responsabili dell'Isis e di Khorassan, la sua filiale locale" e "sino a 35 militanti".

"Se l'uccisione sarà confermata, la morte dell'emiro e sei suoi seguaci danneggerà in modo importante le operazioni dell'Isis in Aghanistan e ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di distruggerlo nel 2017", ha dichiarato il comando americano in Afghanistan.