Afghanistan, talebani assaltano una base militare: almeno 150 morti

Il generale Dawlat Waziri, portavoce del ministero della Difesa ha reso noto che oltre 100 soldati sono morti nell'attacco, ma la cifra offerta in un comunicato dal portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, Zabihullah Mujahid, è stata di almeno 140 vittime, che poi è andata ad aumentare almeno fino a 150.



C'è incertezza inoltre anche sul numero degli attaccanti, che indossavano divise militari. Per il ministero della Difesa si trattava di sei terroristi (cinque uccisi ed uno arrestato), mentre per i media locali essi sono stati non meno di undici.