24 febbraio 2014 Ucraina, caccia aperta a Ianukovich

"Spariti nel nulla 7 miliardi di dollari" Mandato di cattura contro l'ex presidente ancora in fuga: è accusato di strage. L'opposizione denuncia ammanchi nelle riserve valutarie. La Russia: "Istituzioni illegittime, minacciati i nostri interessi" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:55 - Il ministro dell'Interno ad interim ucraino ha annunciato che è stato spiccato un mandato di cattura per Viktor Ianukovich, il presidente deposto. Ianukovich, che per l'ultima volta "è stato visto in Crimea", è in fuga da sabato. E' accusato di strage di massa. Dalle casse statali, inoltre, sarebbero scomparsi 7 miliardi di dollari di riserve valutarie. Intanto la Russia alza i toni: "Forti dubbi sulla istituzioni ucraine", ha detto il premier Medvedev.

"Scomparse le riserve valutarie"- "Assumendo il potere politico nei giorni scorsi, i leader dell'opposizione ucraina avrebbero scoperto che dalle casse dello Stato, in un periodo molto breve, sono scomparsi sei o sette miliardi di dollari di riserve valutarie, che ora sarebbero a un minimo storico". Lo ha detto l'eurodeputato croato, Tonino Picula, che lunedì mattina ha incontrato a Kiev il presidente ad interim, Oleksandr Turcinov.



"Medevedev richiama l'ambasciatore - La Russia ha richiamato in patria il proprio ambasciatore a Kiev. "La situazione in Ucraina rappresenta una minaccia per i nostri interessi e per la vita dei nostri cittadini", ha detto il premier russo, Dmitri Medvedev. Il primo ministro di Putin non ha nascosto poi la sua preoccupazione riguardo la situazione politica: "La legittimità di alcuni organi istituzionali dell'Ucraina suscita forti dubbi".



Mosca minaccia di alzare i dazi doganali - Se Kiev deciderà di accordarsi con la Unione europea, la Russia prenderà seri provvedimenti alla dogana. E alzerà le tariffe dei dazi. Lo rendono noto fonti governative russe." Noi diciamo all'Ucraina: avete il diritto, ovviamente, di scegliere la vostra strada - ha detto il ministro all'Economia - ma in questo caso saremo costretti ad aumentare le tariffe sulle importazioni".



Ministro ad interim: "Servono 35 mld di dollari" - L'Ucraina ha bisogno di 35 miliardi di dollari in due anni. Lo sostiene il ministro delle Finanze ad interim, Iuri Kolobov, proponendo una conferenza internazionale dei finanziatori per risolvere la situazione. "L'ammontare degli aiuti macroeconomici di cui ha bisogno l'Ucraina - ha detto il ministro - potrebbe raggiungere i 35 miliardi di dollari nel 2014-2015. Abbiamo proposto ai nostri partner occidentali di organizzare una grande conferenza internazionale dei finanziatori".



Russia: "Metodi dittatoriali e terroristici" - La Russia alza ancora i toni nei confronti del governo "rivoluzionario" salito al potere in Ucraina: a Kiev - denuncia un comunicato ufficiale - stanno emergendo tendenze "dittatoriali" e "metodi terroristici". Mosca denuncia inoltre "misure anti-russe".