22 febbraio 2014 Iulia Timoshenko è libera, l'Ucraina riabbraccia la pasionaria arancione Arrestata nel 2011, l'eroina della rivoluzione del 2004 ha lasciato l'ospedale dove era detenuta: per lei un bagno di folla Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:30 - A tre anni dal suo arresto, Iulia Timoshenko ha lasciato l'ospedale dove era detenuta per malversazione di fondi pubblici e ha potuto riabbracciare il suo popolo, che l'ha accolta con un vero e proprio bagno di folla. La pasionaria della Rivoluzione arancione è stata rilasciata dopo l'ok del Parlamento di Kiev "in base a una decisione della Corte europea per i diritti dell'Uomo". Iulia Timoshenko ha ricoperto l'incarico di primo ministro dal 2007 al 2010, anno in cui perse le presidenziali al ballottaggio contro Viktor Ianukovich, il capo dello Stato destituito sabato.