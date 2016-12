22 febbraio 2014 Kiev, il Parlamento destituisce Ianukovich

22 febbraio 2014 Kiev, il Parlamento destituisce Ianukovich

Timoshenko in piazza: "Non è ancora finita" Kiev, la Camera accusa il capo dello Stato di aver "violato i diritti dell'uomo". Lui non ci sta: "E' un golpe". Rilasciata la pasionaria della Rivoluzione arancione: "La dittatura è caduta grazie alla gente che è scesa in piazza"

22:50 - Il Parlamento ucraino ha destituito Viktor Ianukovich per "aver violato i diritti dell'uomo" e ha convocato per il 25 maggio le elezioni anticipate. Il presidente, che avrebbe tentato di fuggire in Russia, grida al golpe. Intanto Iulia Timoshenko, pasionaria della Rivoluzione arancione, è stata liberata e ha arringato la folla in piazza Maidan, cuore della rivolta: "La dittatura è caduta, ma non è ancora finita".

Timoshenko: "La dittatura è caduta" - "Oggi l'intero nostro Paese può vedere il sole e il cielo perché oggi la dittatura è caduta. E la dittatura è caduta non grazie ai politici e ai diplomatici, ma grazie a coloro che sono scesi in strada riuscendo a proteggere le loro famiglie e il loro Paese. Ora dobbiamo fare di tutto per assicurare che i manifestanti non siano morti invano". Iulia Timoshenko commenta così, poco dopo la sua liberazione, la destituzione di Ianukovich, decisa dal Parlamento ucraino.



Il braccio destro della stessa Timoshenko, ex capo dei servizi segreti, Oleksandr Turcinov è il nuovo premier ad interim. Il presidente del Parlamento, Volodimir Ribak, fedelissimo del presidente Ianukovich, si è invece dimesso dal proprio incarico "per motivi di salute". Nel frattempo, altri 13 deputati hanno abbandonato il partito delle Regioni di Ianukovich: dopo i 28 di venerdì, il totale arriva quindi a quota 41 defezioni. Il gruppo parlamentare fedele al presidente contava prima 205 deputati su 450.



Timoshenko in piazza Maidan - Accoglienza trionfale per Iulia Timoshenko in piazza a Kiev: l'ex premier arringa la folla su una sedia a rotella. "Ucraina libera!" ha gridato. "Gli eroi non muoiono mai, saranno sempre la nostra ispirazione", ha detto parlando delle vittime degli ultimi giorni e poi ha avvertito: "Se qualcuno vi dice che avete finito il vostro lavoro e dovete andare a casa non gli credete: dobbiamo andare avanti fino alla fine".



L'opposizione: "Controlliamo il Parlamento" - I dimostranti antigovernativi "insieme alle forze di sicurezza hanno il controllo del Parlamento": ad affermarlo è un deputato citato dai media dei manifestanti. Di sicuro i dimostranti anti-governativi hanno preso il controllo del palazzo dell'amministrazione presidenziale facendo quindi irruzione nella residenza presidenziale ucraina.



Elezioni anticipate il 25 maggio - Il Parlamento ha deciso la data delle elezioni presidenziali anticipate. Il popolo ucraino tornerà al voto il 25 maggio per scegliere il successore di Ianukovich.



Casa Bianca: "Bene liberazione della Timoshenko" - Gli Stati Uniti monitorano da vicino gli sviluppi in Ucraina: il popolo deve determinare il suo futuro. Lo afferma la Casa Bianca in una nota, plaudendo all'uscita dal carcere dell'ex premier Iulia Timoshenko e augurandole una pronta guarigione. "Continuiamo a chiedere una a tutte le parti una fine delle violenze e un dialogo democratico".



Ianukovich tenta la fuga in Russia - Il presidente ucraino Viktor Ianukovich ha lasciato Kiev per Kharkiv. Lo conferma Anna Gherman, una deputata e consigliera del capo di Stato ucraino citata dall'agenzia di stampa Ukrinform. Secondo il neopresidente del Parlamento, l'ormai ex capo di Stato avrebbe cercato di lasciare il suolo ucraino: "Ianukovich ha tentato di fuggire con un aereo". Ora il presidente destituito si troverebbe a Donetsk, al confine tra l'Ucraina orientale e la stessa Russia.



"Le decisioni adottate dal Parlamento ucraino sono illegittime", ha tuonato il presidente in tv riferendosi sia alla liberazione immediata di Iulia Timoshenko, sia alla nomina di un premier ad interim e di un ministro dell'Interno vicini alla leader della rivoluzione arancione.



Mosca attacca l'opposizione - Il ministero degli esteri russo commenta duramente quanto accaduto sabato mattina al Parlamento ucraino: "L'opposizione non ha tenuto fede a nessuno degli impegni presi, ma avanza nuove richieste piegandosi a estremisti armati le cui azioni costituiscono una minaccia diretta alla sovranità dell'Ucraina".



Sito ministero Interno: "Polizia è col popolo" - La polizia ucraina "serve il popolo" e "condivide il suo desiderio di rapidi cambiamenti". E' quanto dichiara in una nota pubblicata sul sito del ministero dell'Interno ucraino una "assemblea degli effettivi delle forze dell'ordine".