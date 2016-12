17 agosto 2014 Nero ucciso nel Missouri, scontri a Ferguson: assalto contro la polizia Caso Michael Brown, lanciati i lacrimogeni: sette arresti e un ferito. Disposta una "autopsia indipendente". Annunciato il coprifuoco per diversi giorni Tweet google 0 Invia ad un amico

19:47 - Un ferito grave, in condizioni critiche, e almeno sette arresti. E' il bilancio dei nuovi incidenti verificatisi durante la notte tra sabato e domenica a Ferguson, il sobborgo di St.Louis, in Missouri, teatro di scontri dopo l'uccisione di un giovane nero, Michael Brown, di 18 anni. Lo ha detto il responsabile della Missouri Highway Patrol, il capitano Ron Johnson, riporta la Nbc online.

Johnson ha confermato l'uso di lacrimogeni per disperdere la folla inferocita, dopo che colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'auto della polizia.



Ordinata autopsia indipendente - Il dipartimento di Giustizia Usa condurrà una sua autopsia sul corpo di Brown, riferiscono i media americani. "A causa delle circostanze straordinarie di questo caso e su richiesta della famiglia Brown, l'Attorney General Eric Holder ha ordinato al dipartimento di Giustizia di disporre un'autopsia indipendente" che sarà affidata al medico legale federale" e "al più presto", come si legge in una nota del dipartimento.



Il governatore: coprifuoco durerà giorni - Il coprifuoco imposto a Ferguson potrebbe durare diversi giorni, ha detto il governatore del Missouri, Jay Nixon. Intervistato dalle tv americane, il governatore ha ribadito di considerare il coprifuoco "un solido passo in avanti" per frenare i saccheggiatori e i manifestanti violenti, e non ha escluso la possibilità che possa durare diversi giorni.