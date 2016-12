02:00 - In Ucraina "abbiamo visto una escalation e se non ci sarà un cambiamento significativo entro una settimana" l'Unione europea varerà nuove misure contro la Russia. Lo ha annunciato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, al termine del Consiglio europeo ricordando che i 28 "sono tutti d'accordo che non ci può essere soluzione militare" alla crisi. "Le forniture di armi all'Ucraina non sono opportune", ha poi sottolineato.