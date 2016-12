Marò, Massimiliano Latorre dimesso dall'ospedale di New Delhi

16:06 - Massimiliano Latorre è stato dimesso dall'ospedale di New Delhi dov'era ricoverato per un attacco ischemico transitorio. Lo hanno riferito fonti mediche indiane. Il paziente "si sta riprendendo molto bene e dovrà solo tornare in ospedale fra qualche giorno per un controllo di routine del decorso del suo recupero".

La fonte non ha voluto pronunciarsi né sulla percentuale attuale del recupero del fuciliere né sui tempi del suo completo ristabilimento, limitandosi ad indicare che "dovrà seguire alcune terapie e vivere in un ambiente tranquillo".



In assenza di informazioni dirette da fonti italiane, è presumibile che Latorre sia rientrato ora nella sua residenza nell'ambasciata d'Italia nella capitale indiana. Lunedì il team dei legali della difesa presenterà un'istanza per il suo trasferimento in Italia per proseguire le cure volte al suo pieno ristabilimento.