La figlia: "Italia di m... fateli restare lì" Giulia su Facebook piccata: "Mio padre ha l'ischemia, mai buone notizie solo del c...". Il militare è stato ricoverato in ospedale: la situazione è abbastanza seria. Il ministro Pinotti vola a New Delhi: "Ancora più prioritario il rimpatrio dei marò"

19:35 - Massimiliano Latorre, uno dei due marò trattenuti in India, ha avuto un ictus in una zona profonda del cervello per il quale è stato necessario il ricovero in ospedale. Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, è volata in India per accertarsi delle condizioni del fuciliere di marina. La situazione è abbastanza seria. La figlia Giulia Latorre su Fb: "Mio padre ha l'ischemia. Purtroppo le belle notizie non ci sono mai, solo notizie del c...".

"Ora con questo problema deve restare molto là, mentre voi state a dire sempre le stesse cazzate?!", ha aggiunto. In un post precedente, successivamente rimosso, la ragazza aveva scritto: "Ma voi Italia di merda fateli stare lì un altro po'!", "Italia mi fai schifo".



Figlia Latorre: "Mi ha chiamato papà, sta meglio" - "Mi ha chiamata papà poco fa, mi ha detto che sta meglio e che mi ama", ha poi scritto in un successivo post Giulia Latorre.



Intanto, il fuciliere ha reagito bene alle prime cure dei medici del reparto di neurologia dell'ospedale di New Delhi, dove è stato ricoverato. Il ministro della Difesa Pinotti, saputo dell'accaduto, si è recata in India per accertarsi personalmente delle condizioni di salute del militare ed anche per stare vicino ai suoi familiari, che in questo periodo si trovano a New Delhi.



Pinotti: "Il loro ritorno è oggi ancor più prioritario" - La decisione di viaggiare immediatamente non appena avuta notizia del malore di Massimiliano "è stata presa d'intesa con il presidente del Consiglio Renzi. Il fatto che abbiamo deciso che io partissi subito testimonia che il caso dei fucilieri è per noi una priorità". Lo ha dichiarato il ministro Pinotti. "Lo è sempre stata - ha sottolineato - ma ancor più oggi alla luce di quanto avvenuto e della situazione di difficoltà che si è creata".



Mogherini: "Riportarli in Italia priorità del governo" - "Riportare i marò in Italia rimane una delle priorità del governo italiano". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, che "appena informata del malore che ha colpito Massimiliano Latorre ha contattato la compagna Paola Moschetti per esprimerle la vicinanza sua e del governo". Lo ha reso noto la Farnesina.



Fratello di Girone: "Ictus in una zona profonda del cervello" - "Sono in contatto con mio fratello da quanto è accaduto il fatto. Lui mi ha detto che la situazione è abbastanza seria: Massimiliano ha avuto un ictus in una zona profonda del cervello". Lo spiega Alessandro Girone, fratello del marò Salvatore che lo tiene aggiornato sulle condizioni di salute del fuciliere tarantino Latorre.