27 agosto 2014 La tregua tra Hamas e Israele tiene

Gaza, gli sfollati tornano a casa Grazie alla mediazione egiziana lo stop alle armi prosegue dopo circa 50 giorni di conflitto, 2.143 morti palestinesi e 70 israeliani. Riaperto il valico di Erez

19:50 - Tiene per ora l'accordo di cessate il fuoco annunciato martedì fra israeliani e palestinesi con la mediazione dell'Egitto dopo i circa 50 giorni del conflitto di Gaza. "Non c'è stato alcun lancio di razzi verso il territorio israeliano e alcun raid aereo israeliano nella Striscia", ha detto un portavoce dell'esercito di Tel Aviv.

Finora il conflitto ha causato la morte di 2.143 palestinesi e 70 israeliani, di cui 65 sono militari.



Netanyahu: "Presto per stabilire se durerà" - "E' ancora presto per poter stabilire se sia stato effettivamente raggiunto un periodo prolungato di calma". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, assumendo toni cauti dopo aver esordito in una conferenza stampa affermando che Israele ha ottenuto grossi successi militari e politici su Hamas con l'operazione a Gaza, uccidendo "quasi mille terroristi nemici".



Tornano a casa gli sfollati di Gaza - Con la tregua che regge, Gaza City è tornata alla vita. Le sue strade sono intasate e molte migliaia di persone lasciano i rifugi dove erano riparate nelle settimane scorse per rientrare nelle abitazioni, anche se spesso danneggiate dai bombardamenti. Nelle vie di Gaza si vedono file di automobili cariche di materassi e coperte dirette verso le località dove per due mesi sono infuriati combattimenti.



Israele riapre il valico di Erez - Israele ha inoltre riaperto il valico di Erez con la Striscia ai malati, ai commercianti e ai palestinesi di Gaza che hanno permessi speciali. Ridotta la 'zona di interdizione': agli agricoltori palestinesi viene consentito di avvicinarsi fino a 100 metri dal confine. Per i pescatori, la zona autorizzata torna a 6 miglia marine. Fra un mese passerà a 12.



Leader di Hamas appare in pubblico - Prima apparizione pubblica dall'inizio del conflitto con Israele del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh. Quasi senza preavviso Haniyeh - che da 50 giorni, cioè dall'inizio dell'offensiva, era nascosto in una località sconosciuta - è apparso in una piazza di Gaza City ed ha arringato la folla.