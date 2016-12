15:42 - Un'autobomba è esplosa a Kabul, davanti a un edificio frequentato da stranieri, vicino a una chiesa. Lo riferisce la polizia afghana. L'attacco, a cui è seguita una sparatoria, è stato rivendicato dai talebani. Non si hanno al momento notizie di vittime o feriti. Una settimana fa in un raid in un hotel erano morte nove persone, tra cui quattro occidentali.