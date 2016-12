John Kerry: "Isis è l'anti-Islam"

17:10 - "L'Isis è l'anti-Islam e nel mondo moderno non c'è spazio per la loro barbarie e la loro brutalità". Lo ha detto il segretario di Stato americano John Kerry, in visita a Baghdad, sottolineando come sia necessario andare avanti con una strategia che coinvolga una coalizione internazionale che sia la più ampia possibile. Kerry è in Iraq nell'ambito della missione che lo vede impegnato a creare un'alleanza contro i jihadisti dello Stato islamico.