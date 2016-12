Hollande, blogger francese rivela: "Julie Gayet è incinta del presidente"

17:10 - Julie Gayet, l'attrice 41enne presunta amante del presidente francese Francois Hollande, sarebbe incinta, al quarto mese di gravidanza. Lo ha scritto via Twitter la blogger d'Oltralpe Le Reel. La fonte dell'indiscrezione è un giornalista della tv M6 e la notizia è stata rilanciata anche dal quotidiano britannico Daily Mail. Nel frattempo la Gayet ha querelato il settimanale Closer per le foto rubate degli incontri con il presidente francese.

L'Eliseo non rilasciato commenti sulla questione della gravidanza. Un portavoce di M6, invece, scrive il Daily Mail, ha negato di conoscere dettagli a riguardo.



Intanto il ministro della Cultura francese, Aurelie Filippetti, ha deciso di non nominare la presunta amante del presidente Hollande nella giuria di Villa Medici. La notizia si era diffusa dopo che il nome dell'attrice era comparso sul sito della prestigiosa istituzione culturale francese a Roma.



Media, Valerie: "Hollande mi ha umiliato davanti alla Francia" - "Mi ha umiliata di fronte alla Francia intera". Questo avrebbe detto Valerie Trierweiler al segretario generale dell'Eliseo, prima di avere il crollo di nervi che l'ha portata al ricovero in ospedale. "Shock emotivo" e "pressione bassa", i motivi addotti finora più o meno ufficialmente a Parigi per spiegare il ricovero. Per il giornale satirico Le Canard Enchainé, la Trierweiler sarebbe stata colta da una vera e propria "crisi di nervi", un "crollo", dopo il faccia a faccia con Hollande che gli ha confermato che la sua storia con l'attrice Julie Gayet era vera.