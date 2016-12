14 gennaio 2014 Francia, copertina shock su Hollande

Vignetta sul suo pene: "Io presidente!" Dopo lo scandalo che ha travolto il Capo dello Stato, il giornale satirico "Charlie Hebdo" lo porta in edicola con il sesso scoperto e un fumetto al veleno Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:08 - Cosa può aspettarsi un giornale satirico meglio di uno scandalo fatto di tradimenti e love story segrete con protagonista il presidente della Repubblica? Probabilmente nulla, avranno pensato nella redazione del francese "Charlie Hebdo" che domani sarà in edicola con una copertina dedicata proprio alle ultime vicissitudini di Francois Hollande. La caricatura a tutta pagina raffigura il Capo dello Stato, in abito scuro presidenziale, dietro a un grande tricolore. Apparentemente tutto normale, se non fosse che il vignettista Luz, sotto la cintura, ha riprodotto il sesso scoperto del presidente, con un fumetto che parte proprio da lì e la scritta: "Io presidente!". Un riferimento, al celebre slogan coniato da Hollande durante l'ultima fase della campagna presidenziale del 2012 contro Nicolas Sarkozy, e che secondo molti gli garantì la vittoria.