Gaza, la guerra va avanti: 132 morti Colpito un orfanotrofio, morte 3 bimbe

Quinto giorno dell'offensiva israeliana per fermare il lancio di razzi palestinesi. Hamas minaccia anche i voli civili sull'aeroporto di Ben Gurion, a Tel Aviv. Le vittime palestinesi salgono a 132. I feriti sarebbero circa mille. Presentata una bozza di tregua, preparata dall'Egitto e da un altro Paese arabo, probabilmente il Qatar. Hamas dice no, mentre Israele vuole analizzare i contenuti del testo.

22:07 Gaza, altri 15 morti in nuovo raid

- Un nuovo raid aereo israeliano ha causato stasera a Gaza City almeno altri 15 morti, portando il totale delle persone uccise oggi nella Striscia a 45 (circa 150 da lunedì), secondo le stime dei servizi di soccorso medico locali palestinesi. L'attacco ha colpito un edificio e una moschea, hanno riferito le stesse fonti da Gaza.

20:58 P.Chigi: M.O. sia al centro del vertice UE di mercoledì

Dopo l'escalation di violenza in Medioriente, come presidenza di turno dell'Unione l'Italia è in contatto continuo con i leader europei e chiede che la drammatica situazione mediorientale sia messa al centro del vertice di mercoledì prossimo, convocato per definire gli assetti delle istituzioni europee. Lo rende noto Palazzo Chigi.

20:47 Israele ordina sgombro ad abitanti rioni Gaza

Israele si accinge ad ordinare stanotte alla popolazione di diversi rioni di Gaza di abbandonare le loro case perché domenica quelle aree si trasformeranno in zona di combattimento. Lo ha anticipato la emittente Canale 10.

20:20 Secondo allarme su Tel Aviv, nuova esplosione

Per la seconda volta in pochi minuti, le sirene dell'allarme sono risuonate stasera a Tel Aviv, dove si è udita un'ulteriore forte esplosione, probabilmente frutto dell'intercettamento di un razzo da parte del sistema anti-missile Iron Dome.

20:15 Forti esplosioni udite su Tel Aviv

Due o tre forti esplosioni si sono avvertite stasera nell'area di Tel Aviv dopo il suono delle sirene. L'allarme è risuonato anche a Herzliya, a nord della città, e in altri sobborghi della costa e dell'interno.

20:10 Suonano sirene allarme a Tel Aviv

Le sirene d'allarme stanno risuonando in questo momento a Tel Aviv. Lo ha constatato una fonte sul posto. Hamas un'ora fa aveva preannunciato un attacco contro la città.

19:43 Hamas: stiamo per colpire Tel Aviv

"Preparate le vostre batterie di difesa Iron Dome. Alle ore 21 locali (le 20 in Italia) attaccheremo Tel Aviv": questo l'avvertimento lanciato agli israeliani dal braccio armato di Hamas, che ha anche precisato che in questa occasione farà uso di razzi J80.

18:32 Appello Consiglio Sicurezza per cessate il fuoco

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu lanciano un "appello per la de-escation della situazione" a Gaza, chiedendo "il ripristino della calma e una ripresa del cessate il fuoco del novembre 2012". Lo affermano i Quindici in una dichiarazione adottata all'unanimità.

18:31 Sabato di sangue a Gaza: 25 morti

Nuove vittime si sono avute oggi a Gaza in una serie di attacchi israeliani simultanei nei rioni di Zaitun, Sajaya, Jabalya e a Khan Yunis. Dalla mattinata si contano 25 morti. Da lunedì, il numero complessivo delle vittime è salito a 132. I feriti superano i mille.

18:18 Polizia: nessun razzo, nessun danno

Nessun razzo è caduto a Gerusalemme e dunque non ci sono danni. Lo ha riferito la polizia israeliana, alcuni minuti dopo che in città si erano sentite sirene di allarme.

18:05 Suonano sirene a Gerusalemme

Sono risuonate da poco le sirene di allarme a Gerusalemme. Lo ha constato una fonte dell'Ansa sul posto. Poi si sono sentire almeno tre esplosioni.

17:10 Colonne di carri armati verso confine Gaza

La scorsa notte e nella mattinata di oggi dozzine di carri armati israeliani sono stati trasportati su colonne di camion convogliate verso la frontiera della Striscia di Gaza, dove sono concentrate numerose truppe.

17:05 Gb,Usa,Francia e Germania discutono tregua

Gran Bretagna, Stati Uniti Francia e Germania discuteranno domani una proposta di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri britannico William Hague, secondo quanto riporta un tweet di al Arabiya.

16:56 Portavoce militare israeliano: "Hamas nasconde armi in moschee"

"Hamas e la Jihad islamica e le altre organizzazioni del terrore" usano "sistematicamente le moschee per nascondere armi e stabilire reti di tunnel sotterranei". Lo dice il portavoce militare israeliano Peter Lerner spiegando che "questi siti fanno parte di una vasta rete del terrore incastrata nel profondo della popolazione civile dai terroristi". La notte scorsa, ha aggiunto, l'esercito ha colpito un deposito di armi "nascosto in una moschea nel centro della Striscia".

16:31 Egitto: contatti per tregua

Il ministero degli Esteri egiziano ha annunciato che l'Egitto "intensifica i suoi contatti per fermare le aggressioni israeliane nei territori palestinesi": è quanto sintetizza l'agenzia egiziana Mena citando fonti ufficiali del dicastero.