Dj cattolico arrestato nel Michigan Sorpreso dalla polizia con un 12enne

08:31 - Durante il giorno era l'impeccabile conduttore di un programma in onda su una radio cristiana. Fuori dagli studi, invece, si trasformava in un pedofilo: il 35enne John Balyo, scoperto in flagranza di reato dalla polizia, che l'ha sorpreso a casa sua con un 12enne, è stato arrestato nel Michigan con l'accusa di aver commesso crimini a sfondo sessuale. Nell'abitazione gli agenti hanno trovato anche materiale pedopornografico.

Secondo gli investigatori, Balyo è coinvolto in un giro di prostituzione e sfruttamento di minori all'interno di un traffico di bambini da oltreoceano. Un mercato, secondo i dati del ministero della Giustizia americano, che è piuttosto proficuo e vede come vittime bambini e adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. In oltre dieci anni di lotta alla prostituzione minorile, negli Stati Uniti sono finite in manette oltre 10mila persone.



Dopo l'arresto, la radio WCSG ha pubblicamente preso le distanze dal conduttore, pubblicando sul proprio sito una lettera nella quale si spiega che l'emittente ha rescisso ogni rapporto con Balyo. "Siamo sinceramente dispiaciuti dall'accaduto - spiega il testo - in particolare per il tragico impatto sulle vittime e sui loro genitori. Il traffico e lo sfruttamento di minori è assolutamente deplorevole. Sappiamo che nessuno, assolutamente nessuno, è immune dal pericolo di cadere nel buio del peccato. Ma, ciononostante, abbiamo speranza. Chi crede e segue Gesù Cristo sa che lui e solo lui ha il potere di ripristinare le vite spezzate e le speranze deluse".