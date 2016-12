10 settembre 2014 Cina, per non fare i compiti si nasconde sotto il terrazzo dell'undicesimo piano Solo quando la madre ha promesso di non punirlo, il 12enne si è fatto aiutare ed è rientrato in casa Tweet google 0 Invia ad un amico

09:27 - Pur di non fare i compiti, un dodicenne cinese, Xiao Kai, non si è limitato a chiudersi in camera, ma, accorgendosi che la madre stava aprendo la porta con una chiave di riserva, ha deciso di nascondersi dove nessuno lo avrebbe trovato: sotto il terrazzo. Peccato che l'appartamento si trovi all'undicesimo piano.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata una guardia giurata che ha visto il ragazzino arrampicato fuori dalla finestra di casa e ha chiamato le forze dell'ordine. Solo quando la madre ha rassicurato il figlio che non lo avrebbe punito per non aver fatto i compiti, il 12enne, aiutato con una corda, è rientrato in casa.