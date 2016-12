Caso Maddie, Scotland Yard vola in Portogallo per arrestare tre sospettati

17:53 - Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Maddie: secondo fonti vicine a Scotland Yard i tre malviventi identificati dieci giorni fa come autori del rapimento, stanno per essere arrestati. Alle autorità portoghesi è stata recapitata una lettere degli investigatori di Londra per ottenere il permesso di agire. La pista seguita è stata quella della banda di ladri che operava proprio nella zona dove sparì la bimba di nove anni nel maggio del 2007.

L'ipotesi avanzata, infatti, è che, beccati in flagrante durante una rapina dalla bambina, l'avrebbero portata via per farla tacere. Molte telefonate sospette hanno attirato l'attenzione di Scotland Yard e ora, dopo quasi sette anni, forse i genitori della piccola Madeleine sapranno la verità.