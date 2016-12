Boston, vittima dell'attentato alla maratona sposa la sua infermiera

17:54 - Fiori d'arancio per James Costello, una delle vittime dell'attentato alla maratona di Boston nell'aprile del 2013. Costello, la cui foto che lo ritraeva con i pantaloni stracciati e le gambe bruciate ha fatto il giro del mondo, ha sposato Krista D'Agostino, l'infermiera che si è occupata della sua riabilitazione dopo l'incidente. L'uomo era sulla linea d'arrivo della gara con alcuni amici quando è scoppiata la bomba.

I due si erano fidanzati lo scorso dicembre e Costello aveva raccontato su Facebook i dettagli del loro incontro. "Ho visto un'infermiera che passava - si legge - era Krista. Dopo aver scambiato qualche chiacchiera mi sono reso conto che non solo era bella ma anche con un grande cuore".



In un'intervista al "Today Show" subito dopo ha anche detto di essere stato felice di essere tra le vittime perché è stato cosi che ha incontrato la sua anima gemella. "Lei mi odia quando dico cosi - continua - ma davvero sono felice di essere saltato in aria. Non lo auguro a nessuno, ma non credo che altrimenti avrei incontrato Krista".