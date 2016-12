Bombe a Boston, per l'attentatoreè stata chiesta la pena di morte

07:04 - Le autorità americane propongono la pena di morte per il sospetto attentatore della maratona di Boston, Dzhokhar Tsarnaev. La decisione del ministro della Giustizia, Eric Holder, era attesa dall'opinione pubblica americana. L'annuncio è stato dato dal procuratore di Boston, Carmen Ortiz. Holder la scorsa settimana aveva ripetuto la sua personale contrarietà alla pena di morte, ma questo non gli ha impedito in diverse occasioni di proporla.

La decisione di proporre la condanna a morte per Tsarnaev mette in moto il più importante caso federale di pena di morte dal 1995, quando Timothy J. McVeigh fu processato e condannato per la bomba a un ufficio federale a Oklahoma City.