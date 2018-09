"Scusa, papà, riportami a casa": così Maria è ricomparsa a Milano a cinque anni dalla fuga dalla Germania

"Scusa, papà, riportami a casa": così Maria H., la giovane tedesca scomparsa da Friburgo nel 2013 , quando aveva 13 anni, si è rifatta viva con la sua famiglia in Germania. Questo, infatti, il messaggio che ha mandato al padre via Facebook da Milano. E nel capoluogo lombardo amici del padre sono corsi a prenderla a fine agosto, come ha poi riferito la madre della ragazza sempre sul social network. Maria era fuggita da casa con un ultracinquantenne, individuato e arrestato sempre a Milano, una settimana dopo la sua ricomparsa.

Dopo 5 anni passati lontani da casa, probabilmente tra la Polonia e Milano, Maria ha trovato la forza di chiedere aiuto direttamente al padre, come riferisce Il Corriere della Sera. "Avevo troppa paura per tornare - avrebbe raccontato ai suoi, - ma alla fine non sono più riuscita a reggere il senso di colpa". Così, via Facebook, ha scritto al genitore.



"Sapevo di essere ricercata in tutta Europa e solo quando ho capito che non sarei più finita in una comunità per minori, ho trovato il coraggio per uscire allo scoperto", ha aggiunto.



Una settimana dopo la ricomparsa di Maria, è stato arrestato, sempre a Milano, il 58enne con il quale era fuggita da casa. L'accusa è rapimento e violenza sessuale.