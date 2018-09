Scomparsa in Germania a 13 anni, per 5 anni vive in Italia "come un fantasma": arrestato l'uomo con cui era fuggita

Maria H. è scomparsa a Friburgo a soli 13 anni. Sembrava sparita nel nulla, per 5 anni non ha dato notizie di sé mentre in Germania continuavano a cercarla. Ora la giovane, ormai 18enne, è ricomparsa: per tutto questo tempo ha vissuto in Italia "come un fantasma". Era fuggita dalla sua famiglia con un elettricista di 40 anni e attraverso la Polonia ha raggiunto il nostro Paese: aveva preso casa a Milano . L'uomo, Bernhard Hasse , è stato arrestato dalla polizia. Mentre Maria è tornata a casa dai suoi genitori.

Maria è sparita nel 2013 e per 5 anni ha vissuto in Italia mantenendosi con dei lavoretti. Nessuno sembra essersi accorto della sua giovane età e nessuno le ha chiesto i documenti. Quando due anni fa ha finalmente trovato una casa, si è finanziata l'affitto sempre con dei lavoretti. Maria ha lasciato in Polonia l'uomo con il quale era fuggita dalla Germania, Bernhard Hasse. I rapporti tra i due, infatti, si erano fatti difficili. "Quando ho compiuto 18 anni e non mi dovevo più preoccupare di finire in un orfanotrofio, ho cercato di trovare il coraggio di ritrovare la mia famiglia", ha scritto Maria H. secondo quanto riporta la polizia tedesca.



Gli inquirenti tedeschi avevano emesso un mandato di cattura internazionale per Bernhard Hasse, ormai 53enne. L'uomo è stato arrestato in Italia.