"Questa è una rapina", e il negozio diventa la sua prigione

Entra in un negozio di cellulari in Texas, a Houston, avverte esercenti e clienti "Questa è una rapina", va alla cassa a prelevare i soldi e... resta chiuso dentro. E' quanto mostrano le immagini riprese in un locale dalla telecamera di sorveglianza. Mentre tutti escono lui va alla cassa e nel retrobottega a cercare soldi e materiale di valore da portarsi via ma poi, con la porta sbarrata, si ritrova intrappolato. Il rapinatore "allo sbaraglio" cerca in tutti i modi di uscire dal locale, comincia a dare spallate alla porta, cerca di forzare la serratura con un grimaldello trovato nel negozio e alla fine implora i passanti dall'interno del negozio, mettendosi in ginocchio: "Aiutatemi". Fino all'inevitabile finale, con l'arrivo degli agenti.