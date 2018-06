"Minacce ai calciatori", annullata amichevole Israele-Argentina

L'amichevole Israele-Argentina a Gerusalemme è stata annullata per via di "minacce di gruppi terroristici" ai calciatori latinoamericani. Lo ha detto il ministro dello Sport israeliano Miri Regev. "Da quando hanno annunciato che avrebbero giocato in Israele - ha spiegato - sono state inoltrate ai giocatori della nazionale argentina e ai loro congiunti lettere con chiare minacce". Nei messaggi minatori erano anche allegati "video di bambini morti".