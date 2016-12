Match4Lara, star del web e gente comune cercano un donatore di midollo

Persone comuni, giornalisti, parlamentari, comici popolari come Rufus Hound e attori come Stephen Fry: in migliaia, nel Regno Unito, si stanno mobilitando su Twitter con l'hashtag #match4Lara . L'impresa è di quelle che sembrano ai limiti dell'impossibile: trovare in tempi record un donatore di midollo compatibile per una ragazza italo-thailandese (ma cresciuta a Londra) con una leucemia mieloide acuta che senza un trapianto le lascerà soltanto poche settimane di vita.

Really urgent>> Spread the word + help find Asian-European stem cell donor so Lara can beat leukaemia. https://t.co/xexUmbD8cd #match4lara

Please Help Lara find a Match by April. Retweet! Thanks in Advance!!! #Match4Lara pic.twitter.com/W1qtDPRGEP

#match4lara A chance to help a young woman with Acute Myeloid Leukemia - needs bone marrow from mix race donor. https://t.co/QQWB3oVMy8

Lara, one my constituents, is in urgent need of a stem cell transplant. Can you save her life? https://t.co/W2QWHiAdhc #match4lara Pls RT!!

https://t.co/AI9LAJtXEn my daughter needs a transplant for Leukemia.we could all be donors for someone #match4lara https://t.co/soO4eKE7dP

Mixed race? You can do something wonderful with your unique identity - save a life. Do read this: https://t.co/YeeYXuuHFI #match4lara

16-30 and in good health? Join the register and help us find a lifesaving #match4lara https://t.co/Hhdy1xBTFr pic.twitter.com/GNcBDIZSnK

Lei si chiama Lara Casalotti e ha 24 anni. Parla cinque lingue e fin da giovanissima si è occupata di migranti e diritti umani per l'Onu e organizzazioni no profit come Asylos e Human Right Watch, in Inghilterra e in giro per il mondo. Ora è lei ad aver bisogno di aiuto: il suo unico fratello, studente ventenne di medicina, non è risultato compatibile, e le origini miste della ragazza rendono le cose complicatissime. Soltanto il 3% dei donatori iscritti nei registri inglesi, infatti, è di razza mista e una percentuale ancora minore ha nelle vene sangue asiatico.



La famiglia, che ha saputo la terribile notizia poco prima di Natale, ha lanciato una campagna su internet, con un sito dedicato e una pagina Facebook, invitando chiunque abbia un profilo genetico ipoteticamente compatibile con quello di Lara a registrarsi come donatore. La mobilitazione sta dando i primi frutti: in un solo giorno, la fondazione Anthony Nolan - importante charity che riunisce donatori di sangue e midollo - ha fatto sapere che soltanto ieri le iscrizioni sono aumentate di 2 mila unità. La speranza è che una volta tanto gli hashtag virali sui social servano davvero a una buona causa.