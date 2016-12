"Insonnia familiare fatale", 2 fratelli condannati a restare svegli

Per colpa di quella rara malattia ereditaria hanno già perso la nonna, la mamma, lo zio e la zia. Lachlan e Hayley Webb, fratelli australiani, sanno bene di esserne portatori sebbene i sintomi, ancora, non si sono presentati. Soffrono di "Insonnia familiare fatale", Iff, una sindrome che impedisce di raggiungere il sonno profondo, conducendo a un rapido decadimento fisico e mentale e alla morte. La speranza è riposta in uno studio sperimentale.