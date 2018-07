Hat Trick Hero, il calcio manesco

I mondiali sono finiti, ma nulla ci vieta di rigiocarli all'infinito con i tantissimi titoli calcistici della storia delle sale giochi. Questa settimana Dino Lanaro e Fabio "Kenobit" Bortolotti vi propongono un classico di Taito, noto più che per le prodezze calcistiche delle squadre per la quantità (e la qualità) dei falli. La regola è semplice: se l'arbitro non vede, vale tutto. Calci volanti? Certo! Pugni? Come no! Scivolate da manicomio criminale? Accomodatevi! Dietro questa violenza da picchiaduro si nasconde in realtà uno dei più saporiti giochi di calcio dell'epoca. Buona visione!