Pac-Land, platform prima di Mario

Spesso ricordiamo Super Mario Bros. come il plaftorm più importante della storia (e non a torto, in realtà), ma prima che Mario si desse all'esplorazione del Regno dei Funghi il celeberrimo Pac-Man usciva dal suo labirinto per avventurarsi in un incredibile mondo 2D fatto di piattaforme e ostacoli. Un gioco che sembra invecchiato male, ma che in realtà nasconde una miriade di segreti e raffinatezze, in perfetto stile Namco. Dino Lanaro e Kenobit riscoprono questo classico in una nuova puntata di Joystick.