DragonNinja e i "ragazzi cattivi"

Pochi giochi incarnano l'amore per i ninja di fine Anni '80/inizio '90 come Bad Dudes Vs. DragonNinja, uno dei grandi successi da sala giochi di Data East: ninja estirpati brutalmente dal loro contesto originario e inseriti senza particolari spiegazioni in un contesto urbano. DragonNinja proponeva una sfida brutale (quasi "mangiasoldi", per usare il gergo dell'epoca), ma il carisma dei ninja e dei tipacci che li affrontavano era sufficiente a giustificare l'investimento della monetina. Dino Lanaro e Kenobit entrano nella macchina del tempo di Joystick per riscoprire questo grande classico arcade.