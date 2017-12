Svelata la campagna di Metal Gear Survive

Konami ha svelato la modalità campagna del nuovo Metal Gear a base di zombie, Metal Gear Survive, con un corposo trailer di gioco commentato.



Nella stessa occasione l'azienda giapponese ha anche annunciato che dal 18 al 21 gennaio 2018 si terrà una beta del gioco basata su una versione non definitiva dedicata alla cooperativa online per più giocatori.



La fase di beta testing riguarderà sia i possessori di PlayStation 4 che di Xbox One ed entrambi saranno premiati con degli oggetti bonus da riscattare nel gioco completo.



Questi sono i contenuti aggiunti digitali riservati ai giocatori della beta:



- Piastrina della Fox Hound

- Copricapo del Metal Gear REX

- Una bandana di Solid Snake



Metal Gear Survive, il primo Metal Gear a vedere la luce senza la supervisione del creatore della serie Hideo Kojima, separatosi da Konami nel 2015 e ora alle prese col suo progetto personale, Death Stranding, è atteso per il 22 febbraio 2018 su PC, PS4 e Xbox One.