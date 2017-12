25 anni di carriera per gli sviluppatori di Tomb Raider

Gli sviluppatori di Gex, Legacy of Kain e Tomb Raider, Crystal Dynamics, aprono un nuovo ciclo festeggiando i 25 anni di esistenza in vista dell'uscita del nuovo titolo della saga di Lara Croft e del gioco ufficiale degli Avengers.



25 anni di carriera che spalancheranno la strada a un nuovo corso, fatto di sperimentazione e impegni di importanza cross-mediale: nel 2018 uscirà il prossimo Tomb Raider, il più coraggioso in termini di distribuzione, e conosceremo finalmente il gioco degli Avengers commissionato allo studio californiano direttamente da Marvel.



Questa è stata la dichiarazione di Ron Rosenberg, uno dei due responabili dell'azienda:



"Crystal occupa un posto speciale nell’industria dei videogiochi. Più di un terzo del nostro team è con noi da oltre cinque anni, e alcuni lavorano qui da oltre vent'anni, quindi siamo uno studio molto unito. Negli anni a Crystal hanno lavorato vari luminari dell’industria che hanno contribuito alla crescita della cultura creativa che il nostro brillante team attuale incarna e continua a sviluppare. Fin dall’inizio abbiamo condiviso un obiettivo comune, ovvero quello di creare dei giochi incredibili incentrati sui personaggi e 25 anni dopo questo spirito innovativo è più vivo che mai".



Alle parole di Rosenberg, poi, si sono aggiunte quelle del suo collega Scot Amos, che ha affermato:



"Esistiamo grazie alla generosità e all’amore che i nostri giocatori continuano a dimostrarci, ed è un vero onore fare qualcosa per i nostri fantastici fan. Seguendo il loro esempio, cerchiamo sempre dei modi significativi per donare ai più bisognosi e condividere la nostra fortuna. Crystal cerca sempre di creare dei giochi fantastici, sia che siano all’interno della nostra serie di Tomb Raider o in futuro con il progetto Avengers; lo facciamo perché amiamo rendere felici le persone. Ed è questo che conta quando si tratta di fare del bene".



Quello che vedete all'interno di questo articolo è il video che celebra quest'importante ricorrenza.