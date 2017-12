Il nuovo videogioco di The Walking Dead è uno sparatutto

Gli sviluppatori di PayDay, lo sparatutto che permette di organizzare e vivere delle rapine in banca, stanno sviluppando un nuovo gioco ambientato nell'universo di The Walking Dead.



Il gioco è in sviluppo da tempo, ma solo in questi giorni, grazie alla pubblicazione del trailer di Aidan, il primo personaggio giocabile svelato per il titolo, scopriamo qualche dettaglio in più.



Overkill's The Walking Dead, questo il nome completo del gioco, è uno sparatutto competitivo online in uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC che uscirà entro l'autunno del 2018.