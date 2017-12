Okami HD: 10 minuti di gameplay su Xbox One X

In occasione dell'uscita di Okami HD per PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi proponiamo un bel po' di scene di gioco tratte dalla versione Xbox One X.



Okami è un classico di Clover Studio, uno storico studio di sviluppo giapponese di Capcom che ha dato i natali a titoli del calibro di Viewtiful Joe e God Hand. Dalle sue ceneri è poi nata la software house di Bayonetta, Platinum Games, capitanata innanzitutto dal visionario designer di giochi d'azione Hideki Kamiya. Proprio di Bayonetta è stata recentemente confermata la lavorazione del terzo episodio su Nintendo Switch.



Okami HD è disponibile sia in formato fisico che digitale, rispettivamente al prezzo di €19,99 e €29,99.