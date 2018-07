Super Mario emula Cristiano Ronaldo sui social network

Nel tweet originale, Cristiano Ronaldo si è presentato con la maglia bianconera di fronte a un'imponente scritta riportante il suo nome. Nintendo ha dunque replicato l'iniziativa sostituendo il nome di Cristiano con quello di Mario , cambiando lo sfondo nero con l'iconico rosso e mettendo ovviamente in primo piano il bel faccione dell'ex-idraulico baffuto a emulare il calciatore con una posa molto simile .

Insomma, l'influenza di Cristiano Ronaldo pare aver colpito anche il mondo dei videogiochi più in generale e non soltanto FIFA 19, che con il passaggio del fuoriclasse portoghese alla Juventus ha creato non poche gatte da pelare a Electronic Arts, ora costretta a stampare nuovamente le copertine (Cristiano Ronaldo è il testimonial del gioco e compariva sulla copertina con la casacca del Real Madrid) e aggiornare la modalità Il Viaggio con la nuova squadra di Cristiano.