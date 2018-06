22 giugno 2018 09:18 PES 2019 tra neve, nuove licenze e lʼaddio alla Champions A Los Angeles abbiamo provato il nuovo simulatore calcistico della casa giapponese

Quello di quest'anno sarà un Pro Evolution Soccer sensibilmente diverso dal passato. Persi di diritti per la Champions League e le altre competizioni UEFA, Konami tenta di puntare tutto su un gameplay ancora più ricco e nuove licenze di squadre e campionati provenienti da ogni parte del mondo per rendere PES 2019 appetibile agli occhi dei suoi fan, tentando così di ostacolare l'egemonia del rivale FIFA, la cui offerta di gioco diventa anno dopo anno sempre più completa.



All'E3 2018 di Los Angeles abbiamo così provato con mano l'edizione 2019 del calcistico di Konami, sperimentando per circa un'ora le novità di gioco tramite una build preliminare su PS4 Pro. Ecco cosa abbiamo scoperto.

TRA NUOVI CAMPIONATI E VECCHIE LEGGENDEPartiamo dalle novità: fronte licenze, PES 2019 sopperisce alla mancanza della Champions League aggiungendo i campionati di Argentina, Belgio, Danimarca, Russia, Scozia e Svizzera, oltre ai diritti per la prossima International Champions Cup. Per quanto si tratti indiscutibilmente di un grande allargamento sul numero di leghe disponibili nel nuovo capitolo, è altrettanto vero che a livello di appel da parte degli utenti italiani questi campionati hanno ben poco da dire.



Ed è per questo che Konami punta ad attirare i giocatori del vecchio continente con una rinnovata Master League, che ora offrirà un sistema di trasferimenti molto più efficace, e la modalità myClub, che assumerà i tratti tipici della rivale Ultimate Team con un sistema di pacchetti al cui interno ci saranno le figurine di atleti che potranno arricchire la nostra rosa, con prestazioni e statistiche basate sull'andamento dei giocatori reali nei rispettivi campionati. Tornano inoltre le leggende del passato, tra cui spiccano la star di copertina David Beckham ma anche fuoriclasse come Cafu, Maldini, Nedved e Maradona.

TOCCO DI PRIMAPad alla mano, l'impressione è di un gioco che non rivoluziona quanto di buono fatto col capitolo precedente ma ne affina il gameplay introducendo una serie di accorgimenti, che contribuiscono ad accrescere il senso di realismo e il divertimento. Si parte dalle nuove animazioni, tra movimenti corali della difesa, tocchi e movenze caratteristiche dei giocatori più rinomati, il tutto supportato da una tecnologia interessante come il First Touch Impact, che promette di variare la reattività del calciatore in base alla posizione del corpo, all'impatto e alla distanza con la sfera. Le abilità dei fuoriclasse sembrano ancora più marcate, gli scontri tra attaccanti e difensori hanno ora un peso specifico sul gameplay, e il nuovo sistema di dribbling tiene conto di molteplici fattori quale la posizione del corpo rispetto alla sfera e del proprio avversario.



Tutto questo, sommato anche a una nuova gestione dei tiri, rende nel complesso il gameplay più appagante: il ritmo è buono, i movimenti dei difensori sono impreziositi da nuove animazioni di disturbo all'azione offensiva e il controllo di palla risulta ancora una volta molto positivo. Il compromesso tra realismo e divertimento è gestito ancora una volta in modo encomiabile da Konami, anche se nella build testata all'E3 non sono mancati problemi nell'intelligenza artificiale sia nella gestione dei portieri che più in generale in alcuni movimenti dei difensori, che a volte sembrano ignorare il portatore di palla e procedere per conto proprio, noncuranti di ciò che avviene in campo.