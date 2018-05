PES 2019: primo trailer e data di lancio ufficiale

Konami ha finalmente mostrato il suo PES 2019 , nuovo capitolo della saga Pro Evolution Soccer che sarà disponibile a fine agosto sul mercato europeo. L'edizione 2019 del simulatore calcistico dell'azienda offrirà una serie di novità molto interessanti, tra cui una modalità MyClub completamente rinnovata e un gameplay che punta a riprodurre con estremo realismo i momenti più spettacolari di cui è capace questo sport. La prima novità è ciò che Konami definisce come Momenti Magici : grazie all'introduzione di 11 nuove abilità , campioni come Coutinho (testimonial del gioco) e Beckham saranno riprodotti con una cura nei dettagli tale da rendere ogni calciatore diverso dall'altro. Il nuovo indicatore Fatica Visibile inciderà sulle performance e sul comportamento del calciatore, andando di pari passo a una rinnovata meccanica dei tiri che sarà influenzata dal nuovo engine che simulerà la fisica del pallone, dalla posizione della sfera e dell'angolazione di tiro del calciatore. Il gioco supporterà la grafica in 4K su tutte le piattaforme, sebbene sia ipotizzabile che su console solo PS4 Pro e Xbox One saranno in grado di raggiungere questa risoluzione in modo nativo. La funzione Global Illumination e il supporto alla tecnologia HDR offriranno una resa ancora più avanzata di luci e ombre in tempo reale, che contribuiranno a rendere la cornice di gioco ancora più realistica grazie anche ad alcune migliorie nella realizzazione dei manti erbosi.

Il gioco sarà disponibile dal 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One in tre differenti versioni: la Standard (al prezzo di 59,99 euro) includerà il prestito di Philippe Coutinho e David Beckham nella modalità MyClub, oltre a un agente Premium e tre rinnovi contrattuali per i giocatori da utilizzare ogni settimana (per un totale di dieci settimane).



La David Beckham Edition (in vendita a 69,99 euro) includerà tutti i contenuti della versione precedente, ma con la possibilità di ottenere Beckham a titolo definitivo. La Legend Edition (disponibile solo in digitale a 79,99 euro) gli stessi contenuti della Beckham Edition, oltre a un giocatore della modalità myClub Legends (tra cui spiccano Maradona, Nedved, Maldini e Gullit) e la possibilità di godere dell'agente Premium e dei tre rinnovi contrattuali per trenta settimane.



Prenotando il gioco in formato digitale su PC e Xbox One otterrete il prestito di Romario, leggenda del calcio brasiliano, per un massimo di dieci partite, oltre a 1.000 crediti MyClub. Su PS4, oltre ai bonus appena citati, prentando il gioco da PlayStation Store otterrete anche un tema di PES 2019 per personalizzare la console.