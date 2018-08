Shadow of the Tomb Raider: lo spot TV a un passo dal lancio

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider che mette in mostra la grafica spettacolare e l'azione al cardiopalma della nuova avventura con protagonista l'eroina più famosa del mondo dei videogiochi. Stiamo parlando del terzo capitolo e ultimo capitolo della saga che narra le origini di Lara Croft, cominciata nel 2013 con Tomb Raider e proseguita nel 2015 con Rise of the Tomb Raider. Il gioco sarà disponibile a partire dal 14 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma chi acquisterà la speciale Croft Edition potrà riceverlo già dal 12 settembre.