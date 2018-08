30 agosto 2018 10:47 Mille modi di morire: il pericoloso mondo di HITMAN 2 A Colonia abbiamo provato una demo estesa del nuovo capitolo della saga di Io-Interactive, sperimentando diversi approcci

Dopo aver ritrovato la propria indipendenza, il team danese di Io-Interactive si è messo all'opera per migliorare il concept del suo franchise HITMAN in seguito al convincente reboot, distribuito sotto forma episodica su PC nel 2016.



In occasione dell'E3 2018 abbiamo messo le mani per la prima volta su HITMAN 2, sperimentando le novità che il team di sviluppo ha in serbo per il ritorno dell'Agente 47. La scorsa settimana, durante la Gamescom di Colonia, abbiamo avuto modo di riprovare la versione completa della stessa missione vista a Los Angeles, con due obiettivi da assassinare e molteplici approcci a disposizione del protagonista, lo spietato e letale Agente 47. Ecco com'è andata.

Cos'èHITMAN 2 è il nuovo capitolo della popolare saga d'azione con protagonista il sicario dal codice a barre impresso sulla nuca, l'Agente 47. In questo sequel, che abbandona la formula episodica al fine di offrire tutte le missioni all'interno del disco, il giocatore dovrà completare una serie di missioni e assassinare bersagli sensibili sfruttando travestimenti, interagendo con l'ambiente circostante e sfruttando le numerose opportunità che si scopriranno solo esplorando con cura lo scenario, ascoltando le conversazioni tra i personaggi e prendendo il loro posto travestendosi di volta in volta. Questo capitolo promette di offrire aree molto più vaste di quelle viste in precedenza, la prima delle quali, un circuito automobilistico nel cuore di Miami, era già esplorabile durante la nostra prova.

Cosa abbiamo provatoA Colonia abbiamo sperimentato la versione finale della prima missione, ambientata proprio nel cuore di Miami. Il compito dell'Agente 47 era di assassinare due bersagli sensibili, la pilota Sierra Knox e suo padre, lo scienziato Robert Knox. Se nel primo caso abbiamo fallito il nostro tentativo di riprodurre l'approccio già sperimentato con successo durante la prova a Los Angeles, abbiamo sfruttato l'occasione per seguire una nuova opportunità e assassinare suo padre travestendoci da militare interessato ad acquistare la nuova tecnologia bellica creata da Robert. Le opportunità possono essere colte solo agendo entro tempistiche precise e cogliendo gli indizi che il mondo di gioco fornisce continuamente: basta osservare comportamenti inusuali e origliare le conversazioni di personaggi nevralgici per svelare nuove opportunità.



È il caso della nostra uccisione di Sierra, che al termine della gara automobilistica è stata costretta a raggiungere l'infermeria per recuperare dalla disidratazione tipica del post-corsa: sostituendoci a un dottore, il nostro Agente 47 ha potuto avvelenare la flebo di Sierra e ucciderla senza destare il minimo sospetto. Il team di sviluppo assicura che al lancio del gioco ci saranno decine e decine di approcci diversi per ciascuna missione, aspetto che renderà la longevità estremamente elevata.