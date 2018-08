Goku, Naruto e Rubber salveranno il mondo in Jump Force

Cos'è - Jump Force è un picchiaduro tridimensionale che unisce tutti gli universi Jump in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita dell'etichetta giapponese. Parliamo ovviamente di Dragon Ball, Naruto e One Piece innanzitutto, ma anche di Bleach, Hunter X Hunter, Death Note e molti altri. Negli incontri sarà possibile selezionare tre personaggi e combinare i loro attacchi e tra le tante modalità ci sarà anche una storia che vedrà i protagonisti delle serie più amate salvare la Terra.



Cosa abbiamo provato - Alla Gamescom abbiamo messo le mani su una demo che ci ha permesso di provare tre ambientazioni, tra cui spiccava quella con la navicella di Goku e la Statua della Libertà distrutta sullo sfondo. Durante la presentazione gli sviluppatori ci hanno anche svelato la presenza di sette nuovi combattenti: Sanji, Sabo e Blackbeard da One Piece, Gun e Hisoka da Hunter X Hunter e il leggendario Vegeta di Dragon Ball. Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di vedere per la prima volta la piazza che fungerà da collegamento per la storia, con tre sezioni dedicate rispettivamente agli universi di Dragon Ball, Naruto e One Pice.