Spider-Man PS4: svelati i contenuti aggiuntivi

Marvel's Spider-Man si espanderà con tre storie aggiuntive che andranno a comporre l'arco narrativo "La città che non dorme mai", così descritto dal responsabile della community del gioco, James Stevenson:



"Il primo capitolo di Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai è intitolato Marvel’s Spider-Man: La rapina e sarà pubblicato il 23 ottobre. All’interno del gioco base scoprirete che Felicia Hardy, meglio nota come Black Cat, è tornata in azione e sta disseminando la città di indizi destinati a Spider-Man. In Marvel’s Spider-Man: La rapina farà finalmente il suo ingresso in scena. Vi consiglio di non lasciarvelo sfuggire, perché include missioni e sfide aggiuntive, oltre a una nuova fazione di nemici e a tre costumi da sbloccare".



Ecco il piano di pubblicazione completo delle espansioni:



- 23 ottobre: Marvel’s Spider-Man: La rapina

- Novembre: Marvel’s Spider-Man: Territori contesi

- Dicembre: Marvel’s Spider-Man: Silver Lining



Per ottenere le espansioni dovrete acquistare il season pass, i contenut singoli o l'edizione Digital Deluxe del gioco.



Spider-Man per PS4 sarà disponibile dal 7 settembre, continuate a seguirci perché il 4 settembre potremo proporvi la nostra recensione del gioco!