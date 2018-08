Le lotte mitologiche di Assassin's Creed Odyssey

28 agosto 2018 10:40 Le lotte mitologiche di Assassinʼs Creed Odyssey A Colonia abbiamo toccato con mano una nuova build del titolo targato Ubisoft, sperimentando lo scontro con... Medusa!

Dopo la "rinascita" avvenuta con l'episodio dello scorso anno, quell'Assassin's Creed Origins in grado di rivoluzionare la formula della saga Ubisoft con tanti elementi tipici dei giochi di ruolo e innovazioni, il capitolo di quest'anno vede il team di sviluppo continuare ad andare indietro nel tempo per portarci nell'Antica Grecia con Assassin's Creed Odyssey, nuova avventura che vede l'aggiunta di uno scheletro ancora più votato alle esperienze ruolistiche e altre novità senza dubbio interessanti a livello di gameplay.



A Colonia abbiamo provato una nuova demo a porte chiuse realizzata appositamente da Ubisoft per la stampa presente alla Gamescom 2018. Scopriamo insieme le novità rispetto alla nostra prova dell'E3 2018.

Cos'èAssassin's Creed Odyssey è il nuovo capitolo della popolare saga decennale targata Ubisoft. Rispetto a Origins, che aveva rivoluzionato la formula di gioco inserendo alcuni elementi ruolistici, Odyssey può contare su uno scheletro tipico dei giochi di ruolo: protagonisti multipli (Alexios o Kassandra), ma soprattutto dialoghi personalizzabili e un peso specifico delle proprie scelte, che avranno la possibilità di influenzare la storia in base a ciò che deciderete. Il nuovo capitolo promette di espandere anche la gestione dell'equipaggiamento e le abilità, ora presenti in gran numero, e di sfruttare la mitologia greca per rendere la storia più intrigante e tendente al fantasy. Una scelta che potrebbe però far storcere il naso ai fan più conservatori di Assassin's Creed.

Cosa abbiamo provatoA Colonia abbiamo avuto modo di provare una nuova versione preliminare di Assassin's Creed Odyssey, scegliendo il personaggio femminile e ritrovandoci con una Kassandra già particolarmente abile ed esperta: la missione con cui abbiamo iniziato il nostro test di circa un'ora alle prese con il titolo Ubisoft ci ha visto impegnati nel salvataggio di un personaggio secondario, parte di una storyline che ci avrebbe portato a esplorare un villaggio in cerca di indizi su una misteriosa figura mitologica. La quest ha visto infine lo scontro tra Kassandra e Medusa, un combattimento particolarmente impegnativo che vede l'avversaria capace di tramutare in pietra la nostra protagonista con il suo sguardo. Nella demo abbiamo avuto modo di testare la bontà di alcune abilità, come una in grado di rigenerare la salute di Kassandra e un'altra capace di colpire il nemico con molteplici colpi, a seconda dell'arma da mischia che deciderete di utilizzare.