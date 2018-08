Assassin's Creed non tornerà con un nuovo episodio nel 2019

In occasione della Gamescom 2018 di Colonia, il presidente di Ubisoft Yves Guillemot ha annunciato importanti novità riguardo al futuro di Assassin's Creed: la saga, che lo scorso anno era stata rivoluzionata con l'episodio Origins, tornerà quest'anno con una nuova avventura ambientata nell'Antica Grecia, che prenderà il nome di Assassin's Creed Odyssey.



La scelta aveva causato più di un'incertezza da parte dei fan, sicuri che la pubblicazione di un nuovo episodio a ciclo annuale avrebbe impedito alla software house di proporre novità rilevanti di volta in volta. Dello stesso avviso pare essere Ubisoft, che ha confermato che dopo Odyssey il franchise si prenderà una nuova pausa, saltando l'uscita nel 2019 per poi ritornare nel 2020. Al posto del nuovo episodio, Ubisoft ha promesso che saranno disponibili aggiornamenti ed espansioni per Assassin's Creed Odyssey che permetteranno di vivere nuove avventure nell'Antica Grecia.