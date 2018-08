Tra i personaggi storici realmente esistenti che incontreremo nel mondo di Assassin's Creed Odyssey c'è anche Ippocrate: geografo e aforista greco antico, ma soprattutto l'uomo che è considerato all'unanimità come il padre della medicina comparirà nel prossimo capitolo della fortunata saga d'azione sviluppata da Ubisoft.



Ippocrate sarà protagonista di alcuni eventi della campagna di Odyssey (sia che vestiate i panni di Alexios che quelli della protagonista canonica Cassandra) e aspettando il lancio del 5 ottobre, in un video mostrato da Ubisoft a IGN è stata presentata una missione del gioco finale che vede il coinvolgimento dello stesso Ippocrate. Potete scoprire in che modo Ippocrate interagirà con il giocatre in un video di gameplay da dodici minuti che trovate di seguito.